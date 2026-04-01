Тихонова и Страхова и обыграли колумбийский дуэт в первом круге турнира в Боготе

Дуэт российской теннисистки Анастасия Тихонова и украинки Валерии Страховой обыграл в первом круге турнира WTA-250 в Боготе колумбийскую пару Сару-Алехандру Лосано-Авельянеду и Лауру-Валентину Вильямиль-Арьяс. Встреча соперниц завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу российско-украинского дуэта.
Матч продлился 1 час семь минут. По ходу встречи Тихонова и Страхова не сделали один эйс, допустили шесть двойных ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из 12. Соперницы не выполнили ни одной подачи навылет, допустили пять двойных ошибок и смогли реализовать два брейк-пойнта из 10 заработанных.
Далее дуэт россиянки и американки сыграет с победительницами матча между Далилой Якупович и Ники Радишич (обе Сербия) и Энь Шо Лян (Китайский Табэй) и Ян Чжаосюань (Китай).
