Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Кэти Волынец — Диана Шнайдер, результат матча 1 апреля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; WTA 500 Чарльстон

Диана Шнайдер обыграла Кэти Волынец и вышла в третий круг «пятисотника» в Чарльстоне
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, обыграв соперницу из США Кэти Волынец, занимающую в мировом рейтинге 86-ю строчку. Встреча закончилась победой россиянки со счётом 7:5, 7:5.

Чарльстон. 2-й круг
01 апреля 2026, среда. 03:55 МСК
Кэти Волынец
86
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продлился 2 часа 22 минуты. По ходу встречи Шнайдер сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. Волынец не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В третьем раунде турнира в Чарльстоне Шнайдер сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада, 24 в рейтинге WTA) — Полина Кудерметова (Узбекистан, 156).

