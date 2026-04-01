Диана Шнайдер обыграла Кэти Волынец и вышла в третий круг «пятисотника» в Чарльстоне

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, обыграв соперницу из США Кэти Волынец, занимающую в мировом рейтинге 86-ю строчку. Встреча закончилась победой россиянки со счётом 7:5, 7:5.

Матч продлился 2 часа 22 минуты. По ходу встречи Шнайдер сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. Волынец не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В третьем раунде турнира в Чарльстоне Шнайдер сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада, 24 в рейтинге WTA) — Полина Кудерметова (Узбекистан, 156).