Янник Синнер назвал два самых счастливых момента в своей карьере

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что победа на Уимблдоне и достижение первого места в мировом рейтинге стали самыми счастливыми моментами в его карьере.

«Для меня есть два момента. Один — когда я стал первой ракеткой мира в 2024 году. Другой — когда я взял Уимблдон. Для меня это было даже не мечтой. В детстве выиграть такой большой турнир казалось нереальным. Чем дальше ты идёшь, тем больше веришь в себя, стараешься стать лучше. Выиграть этот титул в присутствии моих родителей, брата, близких друзей… это точно был самый счастливый момент на корте в моей жизни», — сказал Синнер в видео на своём YouTube-канале.