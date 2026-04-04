«Не вижу себя горнолыжником». Синнер — о том, чем бы занимался, если бы не был теннисистом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, чем бы занимался, если бы он не был теннисистом.

«Если говорить реалистично, я бы, наверное, работал на кухне с отцом. Он повар, раньше был поваром. Не вижу себя профессиональным горнолыжником по определённым причинам. Думаю, что реалистичный вариант — работать на кухне с отцом и там развивать большие амбиции», — сказал Синнер в видео на своём YouTube-канале.

В сезоне-2026 Янник Синнер выиграл «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Далее итальянец выступит на турнире ATP-1000 в Монте-Карло.