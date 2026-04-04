Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Чарльстоне

22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В четвертьфинале она уступила американке Иве Йович (16-я в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Йович три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Ива Йович поспорит с соотечественницей, пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.