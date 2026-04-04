Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

Анна Калинская — Ива Йович: результат матча 3 апреля, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Чарльстоне
Комментарии

22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В четвертьфинале она уступила американке Иве Йович (16-я в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.

Чарльстон. 1/4 финала
03 апреля 2026, пятница. 23:15 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Анна Калинская
22
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Йович три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Ива Йович поспорит с соотечественницей, пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Календарь турнира в Чарльстоне
Сетка турнира в Чарльстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android