Бен Шелтон проиграл Тьяго Агустину Тиранте в четвертьфинале турнира в Хьюстоне
Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США). В четвертьфинале он проиграл аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте (83-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.
Хьюстон. 1/4 финала
03 апреля 2026, пятница. 22:05 МСК
Бен Шелтон
Тьяго Агустин Тиранте
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Тиранте восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в финал соревнований в Хьюстоне Тиранте поспорит с соотечественником Романом Андресом Бурручагой.
