Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон проиграл Тьяго Агустину Тиранте в четвертьфинале турнира в Хьюстоне
Комментарии

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США). В четвертьфинале он проиграл аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте (83-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Хьюстон. 1/4 финала
03 апреля 2026, пятница. 22:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Тьяго Агустин Тиранте
83
Аргентина
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Тиранте восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в финал соревнований в Хьюстоне Тиранте поспорит с соотечественником Романом Андресом Бурручагой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android