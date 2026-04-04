Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, где может встретиться с Попыриным
Поделиться
В ночь с 3 на 4 апреля завершился матч 1/4 финала грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне, где победу одержал 21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол над 31-м номером рейтинга аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счётом 6:4, 6:2.
Хьюстон. 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 00:55 МСК
31
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
21
Томми Пол
Т. Пол
Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету американца два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Аргентинец в этой встрече сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх возможных.
В следующем круге победитель встретится с австралийцем Алексеем Попыриным или с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:48
-
10:36
-
10:20
-
10:02
-
09:47
-
08:30
-
06:57
-
05:25
-
03:35
-
01:25
-
00:29
-
00:11
- 5 апреля 2026
-
23:37
-
23:15
-
23:02
-
22:37
-
21:39
-
20:13
-
18:48
-
18:22
-
17:55
-
16:53
-
16:51
-
16:31
-
16:10
-
15:11
-
14:35
-
14:29
-
14:03
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:32
-
13:14
-
11:50