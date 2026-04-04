Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, где может встретиться с Попыриным

В ночь с 3 на 4 апреля завершился матч 1/4 финала грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне, где победу одержал 21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол над 31-м номером рейтинга аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету американца два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Аргентинец в этой встрече сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх возможных.

В следующем круге победитель встретится с австралийцем Алексеем Попыриным или с американцем Фрэнсисом Тиафо.