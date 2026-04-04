Томас Мартин Этчеверри — Томми Пол, результат матча 4 апреля, счёт 0:2, турнир в Хьюстоне

Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, где может встретиться с Попыриным
Комментарии

В ночь с 3 на 4 апреля завершился матч 1/4 финала грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне, где победу одержал 21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол над 31-м номером рейтинга аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счётом 6:4, 6:2.

Хьюстон. 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 00:55 МСК
Томас Мартин Этчеверри
31
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету американца два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Аргентинец в этой встрече сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх возможных.

В следующем круге победитель встретится с австралийцем Алексеем Попыриным или с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Календарь турнира в Хьюстоне
Турнирная сетка Хьюстона
