Стародубцева обыграла Кесслер и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

В ночь с 3 на 4 апреля на стадионе «Теннисный центр Фэмили Сёркл. Кредит Ван Стэдиум» 89-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева обыграла 53-й номер рейтинга Маккартни Кесслер в 1/4 финала грунтового турнира в Чарльстоне со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Украинская теннисистка в этой встрече не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести возможных.

Победительница встретится в полуфинале с 18-м номером рейтинга американской теннисисткой Мэдисон Киз.