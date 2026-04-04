Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маккартни Кесслер — Юлия Стародубцева, результат матча 4 апреля, счёт 0:2, турнир WTA в Чарльстоне

Стародубцева обыграла Кесслер и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
Комментарии

В ночь с 3 на 4 апреля на стадионе «Теннисный центр Фэмили Сёркл. Кредит Ван Стэдиум» 89-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева обыграла 53-й номер рейтинга Маккартни Кесслер в 1/4 финала грунтового турнира в Чарльстоне со счётом 6:4, 6:4.

Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 01:05 МСК
Маккартни Кесслер
53
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Юлия Стародубцева
89
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Матч продолжался 1 час 36 минут. Украинская теннисистка в этой встрече не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести возможных.

Победительница встретится в полуфинале с 18-м номером рейтинга американской теннисисткой Мэдисон Киз.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android