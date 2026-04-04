Стародубцева обыграла Кесслер и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
Поделиться
В ночь с 3 на 4 апреля на стадионе «Теннисный центр Фэмили Сёркл. Кредит Ван Стэдиум» 89-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева обыграла 53-й номер рейтинга Маккартни Кесслер в 1/4 финала грунтового турнира в Чарльстоне со счётом 6:4, 6:4.
Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 01:05 МСК
53
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
89
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Матч продолжался 1 час 36 минут. Украинская теннисистка в этой встрече не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести возможных.
Победительница встретится в полуфинале с 18-м номером рейтинга американской теннисисткой Мэдисон Киз.
Комментарии
