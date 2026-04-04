Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Чарльстоне

В ночь с 3 на 4 апреля завершился заключительный матч четвертьфинала грунтового турнира WTA-500, по итогам которого стали известны все полуфиналистки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами.

Теннис. Женщины. WTA-500. Турнир в Чарльстоне. Полуфинал.

Джессика Пегула (США, 5) — Ива Йович (США, 16);

Мэдисон Киз (США, 18) — Юлия Стародубцева (Украина, 89).

Оба матча полуфинала запланированы уже на сегодня на 20:00 по московскому времени.

Напомним, победительницей прошлогоднего турнира в Чарльстоне стала американская теннисистка Джессика Пегула, обыгравшая в финале свою соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:3, 7:5.