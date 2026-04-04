«Увидимся в апреле». Лоис Буассон сообщила о возвращении к тренировкам после травмы

39-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон сообщила о своём возвращении к тренировкам после травмы, из-за которой ей пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии — 2026.

«Последние четыре месяца были для меня очень сложными. Травма правого предплечья, полученная во время тренировки в предсезонке, когда всё шло как нельзя лучше, не позволила мне начать сезон-2026 так, как я планировала.

Эта травма, которая, как мне изначально говорили, должна была оставить меня вне кортов всего на несколько недель, в итоге затянулась из-за совокупности ошибок, допущенных не мною. Я проводила все дни на протяжении месяцев, занимаясь лечением, реабилитацией и физической подготовкой, ожидая момента, когда наконец смогу снова играть… Мне было очень сложно принять всё то, что со мной происходит, и психологически это оказалось даже сложнее, чем во время травмы колена.

Но, как и раньше, я снова поднимусь и буду двигаться вперёд, вернувшись ещё сильнее, чем прежде. Я наконец-то снова на корте! Процесс долгий, но я уже вижу свет в конце тоннеля. Увидимся в апреле — я вернусь к соревнованиям на покрытии, которое особенно люблю», – написала Буассон в социальных сетях.

В сезоне-2025 Буассон вышла в полуфинал на «Ролан Гаррос». Успешное выступление на турнире позволило ей подняться на 296 позиций и ворваться в топ-70 рейтинга WTA.