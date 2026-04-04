Карлос Алькарас назвал любимых футболистов из разных стран мира

Карлос Алькарас назвал любимых футболистов из разных стран мира
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в блиц-опросе, в котором назвал своих любимых футболистов из разных стран мира.

– Я называю страну, а ты любимого футболиста из неё. Начнём с Испании.
– За всю историю или современного?

– Как хочешь.
– Их так много…Никого не могу назвать, слишком много крутых игроков.

– Германия.
– Опять много…

– Назови любимого, не обязательно, чтобы он был самым лучшим.
– Никто не приходит на ум, давай я ещё немного подумаю.

– Аргентина.
– Месси.

– Италия.
– Я бы сказал…Пусть будет Буффон.

– Португалия.
Криштиану Роналду.

– Англия.
– Беллингем. Да, пожалуй выберу его из действующих игроков.

– Бразилия.
– В Бразилии несколько. Неймар, Винисиус, Роналдо, Роналдиньо.

– Франция.
– Зидан, – сказал Алькарас в видео BB Tennis, размещённом в социальной сети Х.

