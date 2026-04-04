Карлос Алькарас назвал любимых футболистов из разных стран мира

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в блиц-опросе, в котором назвал своих любимых футболистов из разных стран мира.

– Я называю страну, а ты любимого футболиста из неё. Начнём с Испании.

– За всю историю или современного?

– Как хочешь.

– Их так много…Никого не могу назвать, слишком много крутых игроков.

– Германия.

– Опять много…

– Назови любимого, не обязательно, чтобы он был самым лучшим.

– Никто не приходит на ум, давай я ещё немного подумаю.

– Аргентина.

– Месси.

– Италия.

– Я бы сказал…Пусть будет Буффон.

– Португалия.

– Криштиану Роналду.

– Англия.

– Беллингем. Да, пожалуй выберу его из действующих игроков.

– Бразилия.

– В Бразилии несколько. Неймар, Винисиус, Роналдо, Роналдиньо.

– Франция.

– Зидан, – сказал Алькарас в видео BB Tennis, размещённом в социальной сети Х.