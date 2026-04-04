Карлос Алькарас назвал любимых футболистов из разных стран мира

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в блиц-опросе, в котором назвал своих любимых футболистов из разных стран мира.
– Я называю страну, а ты любимого футболиста из неё. Начнём с Испании.
– За всю историю или современного?
– Как хочешь.
– Их так много…Никого не могу назвать, слишком много крутых игроков.
– Германия.
– Опять много…
– Назови любимого, не обязательно, чтобы он был самым лучшим.
– Никто не приходит на ум, давай я ещё немного подумаю.
– Аргентина.
– Месси.
– Италия.
– Я бы сказал…Пусть будет Буффон.
– Португалия.
– Криштиану Роналду.
– Англия.
– Беллингем. Да, пожалуй выберу его из действующих игроков.
– Бразилия.
– В Бразилии несколько. Неймар, Винисиус, Роналдо, Роналдиньо.
– Франция.
– Зидан, – сказал Алькарас в видео BB Tennis, размещённом в социальной сети Х.