Главная Теннис Новости

Самуэль Лопес оценил результаты Карлоса Алькараса на старте сезона-2026

Самуэль Лопес оценил результаты Карлоса Алькараса на старте сезона-2026
Самуэль Лопес, тренер первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, оценил начало сезона-2026 для своего подопечного.

«По моему мнению, общая оценка начала сезона положительная. Особенно если учитывать, как всё начиналось, с новыми ситуациями внутри команды. Карлос отлично начал сезон, играл на максимуме своих возможностей. Цель всегда — быть максимально готовыми, но невозможно быть на 100%. Это спорт высочайшего уровня, и любая мелочь может всё изменить. Если бы нам в начале сезона предложили такие результаты, я и вся команда приняли бы их без колебаний. Нужно также принимать, что поражения возможны, и уметь с этим справляться», – приводит слова Лопеса La Gazzetta Dello Sport.

В сезоне-2026 Алькарас одержал победу на Открытом чемпионате Австралии и в Дохе (Катар).

Материалы по теме
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Комментарии
