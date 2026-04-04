Шнайдер рассказала, как во время турнира в Чарльстоне её машину остановили полицейские

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как американские полицейские остановили машину, в которой находились спортсменка и её команда во время выступления на турнире в Чарльстоне.

– Мы уехали с корта довольно поздно — было уже около полуночи. Саша [Бажин] хотел, чтобы я как можно лучше отдохнула, поэтому мы ехали чуть быстрее разрешённого. Мы не думали, что в 0:30 ночи на улице будут полицейские, так что это стало неожиданностью, но, знаете, это был довольно весёлый момент — как мы говорим, такое сплочение команды. Всё было здорово, такое точно запомнится.

— Твой тренер Саша превысил скорость, вас остановила полиция, а ты была на заднем сиденье. Тебя раньше когда-нибудь останавливали в США?

— Нет, это был первый раз.

— Было страшно?

— Надеюсь, что это было в последний раз. Я ничего плохого не сделала — просто была «принцессой-пассажиром», наслаждалась поездкой. Так что, как мы говорим, во всём виноват Саша (смеётся), – сказала Шнайдер в студии Tennis Channel.