Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Йович прокомментировала победу над Калинской в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович, вышедшая в полуфинал «пятисотника» в Чарльстоне после победы над россиянкой Анной Калинской, прокомментировала свой результат и высказалась о предстоящем противостоянии со своей соотечественницей Джессикой Пегулой в 1/2 финала.

Чарльстон. 1/4 финала
03 апреля 2026, пятница. 23:15 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Анна Калинская
22
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«На протяжении недели я показывала не лучшую игру, но держалась в нужные моменты. Я думала только о том, как победить в матче, а не об идеальной игре. Многому научилась в плане психологической силы и том, как бороться с дискомфортом на корте. Я сталкивалась с агрессивными игроками и справлялась со взлётами и падениями. [Грунт] — покрытие, где я могу выступить успешно, если улучшу свою технику движения. Я хорошо потрудилась над работой ног в последние дни и в течение предсезонной подготовки.

К Джессике Пегуле я испытываю огромное уважение – она одна из лучших в мире, я восхищаюсь ей. Но если ты не веришь в себя, выходя на корт, то ты уже проиграл. Мне нужно будет значительно разнообразить игру, вытащить её из зоны комфорта и зарабатывать на своей подаче лёгкие очки. Мне подходит грунт больше, чем хард, поэтому постараюсь адаптироваться к тому, чему научилась», – приводит слова Йович Tennis Temple.

