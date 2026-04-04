Хачанов обыграл Димитрова на выставочном турнире UTS в Ниме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над болгарином Григором Димитровым (93-й номер рейтинга) в матче выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) во французском Ниме. Матч завершился со счётом 15:10, 17:10, 16:11.

Матчи турнира состоят из четырёх (при необходимости) партий по восемь минут. Теннисисты поочерёдно делают по две подачи, при этом не учитываются попадания в сетку и отсутствуют вторые подачи. Победителем становится игрок, одержавший победу в трёх партиях.

Помимо Хачанова, в турнире также принимают участие ещё один российский теннисист Андрей Рублёв, норвежец Каспер Рууд, болгарин Григор Димитров, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас, француз Уго Умбер.

Выставочный турнир в Ниме проходит с 3 по 4 апреля. В 2025 году победителем соревнований стал норвежец Каспер Рууд.