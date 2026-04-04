Бублик проиграл Касперу Рууду в 1/2 финала выставочного турнира UTS в Ниме

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в матче 1/2 финала выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) во французском Ниме с норвежцем Каспером Руудом. Встреча завершилась со счётом 15:14, 18:8, 20:4.

В финале турнира Рууд сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Рублёвым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Помимо Бублика, в турнире также принимают участие российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв, норвежец Каспер Рууд, болгарин Григор Димитров, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас, француз Уго Умбер.

Выставочный турнир в Ниме проходит с 3 по 4 апреля. В 2025 году победителем соревнований стал именно Рууд.