«Честно говоря, у меня нет слов». Стародубцева — о своём первом полуфинале WTA

89-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева, вышедшая в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне после победы над американкой Маккартни Кесслер, прокомментировала свой результат. Это стало первым в карьере спортсменки выходом в полуфинал турнира на уровне тура WTA.
«Честно говоря, у меня нет слов. Изначально я должна была играть в квалификации, но мне повезло, и меня отобрали в основную сетку. И сейчас я просто счастлива быть здесь и использовать каждую возможность, которая у меня была на этой неделе. Маккартни [Кесслер] — отличная теннисистка. Я знаю её ещё со времён учёбы в колледже — мы играли вместе. Я училась в Олд Доминион, она — в Университете Флориды. Я знала, что она сильная соперница. Сегодня мне нужно было играть агрессивно. Думаю, мне это удалось. Я постараюсь немного насладиться этим моментом. Но, конечно, это очень волнительно. Мэдисон [Киз] — отличная соперница. Как я уже сказала, я счастлива быть здесь. И мне не просто повезло, я действительно работала ради этого. С нетерпением жду завтрашнего матча», — цитирует Стародубцеву Tennis Temple.
