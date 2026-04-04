Определилась сетка парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло с участием Рублёва и Хачанова

На «Мастерсе» в Монте-Карло прошла жеребьёвка сетки парного разряда турнира. В соревнованиях примут участие российский дуэт Карен Хачанов/Андрей Рублёв, под первым номером на турнире посеяна пара Орасио Себальос (Аргентина)/Марсель Гранольерс (Испания).

Хачанов и Рублёв начнут свой путь на турнире с матча первого круга, в котором им предстоит сыграть с чешским дуэтом Иржи Легечка/Якуб Меншик.

Розыгрыш парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло пройдёт с 5 по 12 апреля. Действующими победителями турнира является пара Ромен Арнеодо (Монако)/Мануэль Гинар (Франция). Общий призовой фонд турнира составляет более € 6,3 млн.