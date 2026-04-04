«После Майами приезжала уставшей». Кузнецова — о смене покрытий по ходу сезона

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим опытом смены покрытий на кортах по ходу сезона и адаптации к ним.

«Сейчас в Чарльстоне проходит турнир на зелёном грунте, который отличается от обычного. Кажется, на таком покрытии я играла всего лишь раз или два, но не более, и тейпов на мне было примерно столько же, как на Диане [Шнайдер], или даже больше.

После Майами я приезжала туда максимально уставшей. Очень сложно совмещать Индиан-Уэллс, Майами и сразу переходить на грунт. Вообще для меня переход с любого покрытия требует значительное время переформатироваться, пересмотреть свою игру.

В переходе с харда на грунт нужно больше выносливости, мышцы тянутся по-другому, гораздо больше растяжек и вместе с тем больше терпения.

Переход с грунта на траву – это вообще отдельная история. С самого медленного покрытия на самое быстрое в туре. С длинных розыгрышей ты переходишь на короткие, нужно ещё больше сгибать ноги. Первые дни ягодицы просто отваливаются и кажется, что ты реально не умеешь играть в теннис. Тем не менее мы всегда ко всему привыкаем. Просто нужно время для адаптации.

Больше всего меня удивило, что в США, оказывается, есть и красный грунт. И сегодня утром смотрела матч Тиафо – Попырин. Был интригующий тай-брейк в решающем сете. Иногда я поражаюсь то ли своей интуиции, то ли опыту. Была внутренне уверена, что Алексей допустит двойную на матчболе соперника. И он это сделал.

Грунт в Хьюстоне выглядел очень медленным. Никогда не играла в Америке на красном грунте, но даже интересно. Выглядит, как будто там шёл дождь и очень-очень тяжёлые мячи и медленный отскок. Посмотрим, как будет на предстоящей неделе в Монте-Карло», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.