Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувствую себя как дома». Швёнтек — о тренировках в академии Надаля

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек опубликовала пост, в котором поблагодарила бывшего испанского теннисиста Рафаэля Надаля за помощь при подготовке к грунтовому сезону.

«Тренируюсь, учусь и наслаждаюсь каждым днём здесь, на Мальорке. Спасибо Рафаэлю Надалю за то, что заставил меня чувствовать себя как дома», – написала Швёнтек в одной из социальных сетей.

Ранее стало известно, что Швёнтек проводит подготовку к грунтовому сезону в академии Надаля на Мальорке. Надаль лично принимал участие в тренировках польской теннисистки вместе с её новым тренером Франсиско Ройгом.

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android