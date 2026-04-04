Рублёв не смог выйти в финал выставочного турнира UTS в Ниме, уступив Оже-Альяссиму

16-я ракетка мира российскией теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал выставочного турнира UTS во французском Ниме, уступив в полуфинале соревнований канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (седьмой номер рейтинга) со счётом 18:11, 11:18, 18:7, 13:14, 2:3.

Матчи турнира состоят из четырёх партий по восемь минут. Теннисисты поочерёдно делают по две подачи, при этом не учитываются попадания в сетку, отсутствуют вторые подачи. Победителем становится игрок, одержавший победу в трёх партиях.

В финале турнира Оже-Альяссим сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Помимо Рублёва и Оже-Альяссима, на турнире сыграли ещё один российский теннисист Карен Хачанов, норвежец Каспер Рууд, болгарин Григор Димитров, казахстанец Александр Бублик, грек Стефанос Циципас, француз Уго Умбер.

Выставочный турнир в Ниме проходит с 3 по 4 апреля. В 2025 году победителем соревнований стал норвежец Каспер Рууд.