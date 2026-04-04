Паула Бадоса получила уайлд-кард для участия в «пятисотнике» в Линце

113-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса получила уайлд-кард для участия в турнире категории WTA-500, который пройдёт в Линце (Австрия). Об этом сообщила пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети.

«Звезда на подходе! С нетерпением рады приветствовать Паулу Бадосу на турнире в Линце в этом году! Она получает уайлд-кард в основную сетку. Добро пожаловать в Линц, Паула! Ждём не дождёмся тебя», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Ранее Бадоса приняла участие в «пятисотнике» в Чарльстоне, где завершила выступление в третьем круге, проиграв 22-й ракетке мира россиянке Анне Калинской.

Турнир в Линце стартует 6 апреля.