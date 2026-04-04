Кирьос назвал турниры, в которых планирует принять участие в ближайшее время

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, в каких турнирах он планирует принять участие в ближайшее время.

«С грунтом у меня особые отношения. Есть вероятность, что, возможно, не в этом году, но в следующем выступлю на «Ролан Гаррос». Сейчас же я нацелен на Уимблдон и буду играть в Штутгарте и на Мальорке в июне», — приводит слова Кирьоса Tennis Head.

Турнир АТР-250 в Штутгарте (Германия) пройдёт с 8 по 14 июня. Розыгрыш Уимблдона-2026 стартует 29 июня, турнир завершится 12 июля.

В последний раз 30-летний Кирьос принимал участие в одиночном разряде турнира в австралийском Брисбене в январе 2026 года. Он проиграл со счётом 3:6, 4:6 американскому теннисисту Александру Ковачевичу в матче первого круга.

