«Не ожидал, что тренер может так поступить». Циципас отреагировал на критику Иванишевича

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о критических высказываниях в свой адрес от тренера Горана Иванишевича. Хорватский специалист в прошлом году поставил под сомнение профессионализм Циципаса и заявил, что находится в лучшей форме, чем он. В тот период времени Иванишевич тренировал теннисиста.

«Я не видел в этом никакого смысла. Если это был его способ надавить на меня и попытаться мотивировать, чтобы я привёл свою жизнь в порядок, он ошибся. Мне было очень больно. Уж точно не ожидал, что тренер может так поступить. И самое худшее — сказанное им было неправдой.

Если я был не в форме, то только потому, что долгое время был травмирован и более двух недель не мог тренироваться. У меня было ощущение, будто он пинает меня, когда я уже лежу на земле», — приводит слова Циципаса Punto de Break.