«Он кажется немного сумасшедшим». Итальянский режиссёр рассказал о дружбе с Медведевым

Итальянский режиссёр Карло Вердоне рассказал о своих дружеских отношениях с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. Он считает россиянина воспитанным человеком и увлёкся его игрой во время взлёта на первую строчку рейтинга.

«Это было время, когда Медведев выигрывал практически все матчи. Мне нравился стиль его игры: немного нескоординированный, но очень эффективный, который ставил в затруднительное положение всех остальных теннисистов. Я поговорил об этом с Берреттини, и он сказал мне: «Слушай, от него прилетают мячи, которые кажутся простыми, но на самом деле они сложные». Тогда я окончательно увлёкся его немного неуклюжим стилем.

Журналист потом прислал мне видео от Медведева: «Дорогой Карлос, это Даниил… Ты всегда будешь моим любимым гостем, приезжай ко мне, когда захочешь». У меня, к сожалению, не так много поклонников — меня часто критикуют, поэтому мне приятно иметь такого фаната, и я сказал: «С удовольствием!»

Потом Медведев снова приехал в Рим, мы встретились, сделали фото, он подарил мне футболку с красивым посланием. Каждый раз, когда он выходит на корт, мы обмениваемся сообщениями. Он хороший парень, хотя кажется немного сумасшедшим. Кажется таким, потому что на корте иногда теряет самообладание. Но за всю свою жизнь я не встречал человека более воспитанного, чем Даниил Медведев», — приводит слова Вердоне Corriere dello Sport.

Вердоне 75 лет. Он является автором таких фильмов, как «Будь проклят день, когда я тебя повстречал», «Я и моя сестра» и «Небольшие неприятности».