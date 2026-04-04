Монфис и Вавринка провели совместную тренировку на последнем для них турнире в Монако

Французский и швейцарский теннисисты Гаэль Монфис и Стэн Вавринка сыграли друг с другом на тренировке перед стартом турнира серии «Мастерс» в Монако. Для теннисистов эти соревнования в Монте-Карло станут последними в карьере, как и сезон-2026. Они поделились воспоминаниями от игры на грунте в Монако.

Монфис: У меня много хороших воспоминаний. Первый раз я здесь играл в 2005 году с Рафой [Надалем]. Было много эпизодов на этом корте. Обыгрывал и Роджера [Федерера]. Это было круто.

Вавринка: Победа над Роджером в финале [2014 год], безусловно, остаётся лучшим моментом для меня. Это мой единственный титул «Мастерс». К тому же на грунте здесь, в Монте-Карло… Это был исключительный день.

Гаэль — один из моих лучших друзей в туре. Мы хорошо знаем друг друга, много тренировались вместе все эти годы — и на турнирах, и вне их, в Швейцарии. Нам всегда очень приятно быть вместе. Поэтому здорово, что нас обоих пригласили по уайлд-кард сюда, что мы смогли провести эту тренировку, — приводит слова спортсменов пресс-служба «Мастерса» в Монако.