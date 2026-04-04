Синнер высказался о борьбе за первую строчку рейтинга перед началом «Мастерса» в Монако

Янник Синнер
Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился своей позицией относительно борьбы за первое место рейтинга АТР. Он считает, что этот вопрос не решается за один турнир. Итальянец добавил, что играет ради завоевания титулов, а не зарабатывания очков.

Синнер сыграет на «Мастере» в Монте-Карло. Турнир для него начнётся со второго круга.

«Когда ты игрок элитного уровня, играешь ради титулов. Рейтинговые очки в определённой степени вторичны. Одним турниром нельзя определить, кто будет первой или второй ракеткой. Для меня это турнир, который я с удовольствием играю, очень рад быть здесь. Конечно, стараюсь выигрывать как можно больше матчей», — сказал Синнер на пресс-конференции.

