Джессика Пегула вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв в трёх сетах Иву Йович

Американская теннисистка пятая ракетка мира Джессика Пегула одержала победу в матче 1/2 финала турнира в Чарльстоне (США). Со счётом 6:4, 5:7, 6:3 она обыграла соотечественницу Иву Йович.

Матч длился 2 часа 34 минуты. За это время Пегула реализовала 4 брейк-пойнта из 16 заработанных, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Йович выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11.

В финале домашнего грунтового турнира Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между Мэдисон Киз (США) и Юлией Стародубцевой (Украина). Эта встреча состоится также 4 апреля.