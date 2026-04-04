Синнер поделился своими ожиданиями перед стартом грунтового сезона

Вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Он считает, что эти соревнования позволят ему подготовиться ко всей части грунтового сезона.

«Мы много работали. Это другое покрытие, и все знают, что оно более требовательное в физическом плане. В прошлом году я хорошо играл на грунте, так что посмотрим, как всё сложится на сей раз. Но думаю, мне очень помогли длительные тренировки в жару — в США я с этим не испытывал проблем.

В любом случае это хороший турнир для игры и как подготовка к следующим соревнованиям. Возможность сыграть хотя бы один официальный матч важна. А ещё чувствовать себя здесь как дома — это очень позитивно», — сказал Синнер на пресс-конференции.