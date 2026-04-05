Стародубцева обыграла Киз и вышла в финал турнира в Чарльстоне
Американская теннисистка 18-я ракетка мира Мэдисон Киз не смогла одолеть украинку Юлию Стародубцеву (89-й номер рейтинга) в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). Она взяла пять геймов и проиграла со счётом 1:6, 4:6.
Чарльстон. 1/2 финала
04 апреля 2026, суббота. 23:00 МСК
18
Мэдисон Киз
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
89
Юлия Стародубцева
Игра длилась 1 час 13 минут. За это время Киз реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных, выполнила две подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Стародубцева не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.
В финале грунтового турнира в США Юлия Стародубцева сыграет с пятой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Это домашний для Пегулы корт.
