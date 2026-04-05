Мэдисон Киз — Юлия Стародубцева, результат матча 4 апреля 2026, счет 0:2, полуфинал турнира в Чарльстоне

Стародубцева обыграла Киз и вышла в финал турнира в Чарльстоне
Американская теннисистка 18-я ракетка мира Мэдисон Киз не смогла одолеть украинку Юлию Стародубцеву (89-й номер рейтинга) в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). Она взяла пять геймов и проиграла со счётом 1:6, 4:6.

Чарльстон. 1/2 финала
04 апреля 2026, суббота. 23:00 МСК
Мэдисон Киз
18
США
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Юлия Стародубцева
89
Украина
Игра длилась 1 час 13 минут. За это время Киз реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных, выполнила две подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Стародубцева не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В финале грунтового турнира в США Юлия Стародубцева сыграет с пятой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Это домашний для Пегулы корт.

