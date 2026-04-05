Теннис Новости

Стэн Вавринка: мечтаю сыграть против Карлоса Алькараса

Швейцарский теннисист бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка выразил надежду на то, что сыграет с лидером рейтинга Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Монте-Карло. Для этого Вавринке необходимо одержать победу в матче первого круга турнира с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

«Мечтаю сыграть против него. Я прирождённый боец — пока выступаю, выхожу на каждый матч с желанием победить и верой в то, что это возможно. Всегда требую от себя максимума — именно это помогло мне добиться больших успехов и продолжать играть сегодня. Было бы волшебно сыграть здесь против Карлоса. Считаю, что он выводит теннис на новый уровень. То, что он делает на корте — нечто исключительное», — сказал Вавринка на пресс-конференции.

