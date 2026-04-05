Пол обыграл Тиафо на тай-брейке и вышел в финал турнира в Хьюстоне

21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол одержал победу в трёхсетовом поединке с соотечественником Фрэнсисом Тиафо (18-й номер рейтинга). Пол вышел в финал турнира в Хьюстоне (США), обыграв соперника со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Матч прерывался из-за дождя.

Теннисисты провели на корте 4 часа 19 минут. Пол за это время реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных, выполнил 14 подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Тиафо выполнил четыре эйса, также не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх.

Соперником Пола в финале турнира в Хьюстоне станет Роман Андрес Бурручага из Аргентины.