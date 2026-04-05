Определились финалистки турнира WTA-500 в Чарльстоне

В ночь с 4 на 5 апреля стали известны обе финалистки турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Соревнования проходят на грунтовом покрытии. В решающем матче сыграют пятая ракетка мира Джессика Пегула из США и представительница Украины Юлия Стародубцева (89-й номер рейтинга). Матч за титул состоится в воскресенье, 5 апреля.

Пегула в полуфинале обыграла соотечественницу Иву Йович со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 16 заработанных, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки.

Стародубцева оказалась сильнее 18-й ракетки мира Мэдисон Киз — 6:1, 6:4. Украинка не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.