Определились финалистки турнира WTA-500 в Чарльстоне
В ночь с 4 на 5 апреля стали известны обе финалистки турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Соревнования проходят на грунтовом покрытии. В решающем матче сыграют пятая ракетка мира Джессика Пегула из США и представительница Украины Юлия Стародубцева (89-й номер рейтинга). Матч за титул состоится в воскресенье, 5 апреля.
Чарльстон. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 20:10 МСК
5
Джессика Пегула
Окончен
2 : 0
89
Юлия Стародубцева
Пегула в полуфинале обыграла соотечественницу Иву Йович со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 16 заработанных, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки.
Стародубцева оказалась сильнее 18-й ракетки мира Мэдисон Киз — 6:1, 6:4. Украинка не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.
