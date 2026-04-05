Мпетчи Перрикар, которого тренировал Ройг, заявил об обидном уходе специалиста к Швёнтек

Мпетчи Перрикар, которого тренировал Ройг, заявил об обидном уходе специалиста к Швёнтек
Французский теннисист 57-й номер рейтинга Джованни Мпетчи Перрикар рассказал подробности расставания с Франсиско Ройгом. Испанский специалист через два турнира после начала работы с французом ушёл к Иге Швёнтек, но не уведомил об этом самого игрока. О начале сотрудничества с польской спортсменкой было объявлено 2 апреля.

«С Франсиско мы планировали работать как минимум до травяного сезона, но после Майами он решил остановиться, хотя всё шло очень хорошо. Мы должны были встретиться, чтобы провести неделю подготовки в Испании…

Мне [об уходе Ройга] сообщил мой агент. Он сам мне напрямую ничего не сказал. Думал, что могу доверять его словам, тому, что он может мне дать. Так быстро всё разрушить — это, на мой взгляд, обидно. Но это жёсткий, беспощадный мир. Я никогда раньше с таким не сталкивался. Это было очень неожиданно, и я был разочарован, но это меня закалит. Предпочитаю извлекать из таких ситуаций что-то позитивное, а не негативное. Стану сильнее даже в жизни.

Мы только начали работать, особой близости не было, но мне понадобилось примерно полдня, чтобы это переварить. Это было из-за меня? Вовсе нет. Я не имел к этому отношения, тем более довольно быстро появились видео [со Швёнтек]. Но лично я не думаю, что этот проект возник за 24 часа», — приводит слова Мпетчи Перрикара We love tennis.

