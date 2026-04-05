Стали известны финалисты турнира в Хьюстоне

Определились финалисты теннисного турнира в Хьюстоне. В решающем матче соревнований американец Томми Пол встретится с представителем Аргентины Андресом Бурручагой.

Турнир в Хьюстоне, финал

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Томми Пол (США)

Напомним, на стадии полуфинала Томми Пол обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Аргентинец, в свою очередь, на стадии полуфинала одержал победу над соотечественником Тьяго Агустином Тиранте.

Общий призовой фонд турнира в Хьюстоне составляет $ 700 тыс. Действующим победителем турнира является Фрэнсис Тиафо, который в финале прошлого года победил Дженсона Бруксби.