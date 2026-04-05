Стали известны финалисты турнира в Хьюстоне
Поделиться
Определились финалисты теннисного турнира в Хьюстоне. В решающем матче соревнований американец Томми Пол встретится с представителем Аргентины Андресом Бурручагой.
Хьюстон. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Роман Андрес Бурручага
Окончен
1 : 2
Томми Пол
Турнир в Хьюстоне, финал
Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Томми Пол (США)
Напомним, на стадии полуфинала Томми Пол обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Аргентинец, в свою очередь, на стадии полуфинала одержал победу над соотечественником Тьяго Агустином Тиранте.
Общий призовой фонд турнира в Хьюстоне составляет $ 700 тыс. Действующим победителем турнира является Фрэнсис Тиафо, который в финале прошлого года победил Дженсона Бруксби.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:48
-
10:36
-
10:20
-
10:02
-
09:47
-
08:30
-
06:57
-
05:25
-
03:35
-
01:25
-
00:29
-
00:11
- 5 апреля 2026
-
23:37
-
23:15
-
23:02
-
22:37
-
21:39
-
20:13
-
18:48
-
18:22
-
17:55
-
16:53
-
16:51
-
16:31
-
16:10
-
15:11
-
14:35
-
14:29
-
14:03
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:32
-
13:14
-
11:50