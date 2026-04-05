Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны финалисты турнира в Хьюстоне

Комментарии

Определились финалисты теннисного турнира в Хьюстоне. В решающем матче соревнований американец Томми Пол встретится с представителем Аргентины Андресом Бурручагой.

Хьюстон. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Роман Андрес Бурручага
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 5
6 		3 7
         
Томми Пол
Турнир в Хьюстоне, финал

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Томми Пол (США)

Напомним, на стадии полуфинала Томми Пол обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Аргентинец, в свою очередь, на стадии полуфинала одержал победу над соотечественником Тьяго Агустином Тиранте.

Общий призовой фонд турнира в Хьюстоне составляет $ 700 тыс. Действующим победителем турнира является Фрэнсис Тиафо, который в финале прошлого года победил Дженсона Бруксби.

Календарь турнира в Хьюстоне
Сетка турнира в Хьюстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android