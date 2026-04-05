Хромачёва в паре выиграла турнир в Боготе, победив в финале российско-украинский дуэт

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и американка Кэролайн Доулхайд стали чемпионками турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия) в паре. В финале они обыграли российско-украинский дуэт Анастасии Тихоновой и Валерии Страховой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Хромачёва и Доулхайд три раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тихоновой и Страховой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

30-летняя Хромачёва выиграла 11-й титул WTA в парном разряде, в рейтинге она 14-я. Для 27-летней Доулхайд (девятая в рейтинге) это третий титул.