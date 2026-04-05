Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Доулхайд/Хромачёва — Страхова/Тихонова, результат матча 5 апреля 2026, счёт 2:0, финал турнира в Боготе

Хромачёва в паре выиграла турнир в Боготе, победив в финале российско-украинский дуэт
Комментарии

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и американка Кэролайн Доулхайд стали чемпионками турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия) в паре. В финале они обыграли российско-украинский дуэт Анастасии Тихоновой и Валерии Страховой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Богота — парный разряд. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 01:40 МСК
К. Доулхайд И. Хромачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
В. Страхова А. Тихонова

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Хромачёва и Доулхайд три раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тихоновой и Страховой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

30-летняя Хромачёва выиграла 11-й титул WTA в парном разряде, в рейтинге она 14-я. Для 27-летней Доулхайд (девятая в рейтинге) это третий титул.

Сетка турнира в Боготе
