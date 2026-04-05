Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира в Боготе

Комментарии

Стали известны финалистки теннисного турнира в Боготе. В решающем матче соревнований представительница Чехии Мари Боузкова встретится с венгеркой Панной Удварди.

Турнир в Боготе, финал

Мари Боузкова (Чехия) – Панна Удварди (Венгрия)

На стадии полуфинала Мари Боузкова победила Хасмин Ортенси из Аргентины, а Панна Удварди обыграла колумбийку Эмилиану Аранго.

Турнир в Богоде проходит с 30 марта по 5 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 283 тыс. Действующим победителем турнира является колумбийка Камила Осорио, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Польши Катажину Каву.

Календарь турнира в Боготе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android