Определились финалистки турнира в Боготе
Стали известны финалистки теннисного турнира в Боготе. В решающем матче соревнований представительница Чехии Мари Боузкова встретится с венгеркой Панной Удварди.
Богота. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 20:10 МСК
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 1
Панна Удварди
П. Удварди
Турнир в Боготе, финал
Мари Боузкова (Чехия) – Панна Удварди (Венгрия)
На стадии полуфинала Мари Боузкова победила Хасмин Ортенси из Аргентины, а Панна Удварди обыграла колумбийку Эмилиану Аранго.
Турнир в Богоде проходит с 30 марта по 5 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 283 тыс. Действующим победителем турнира является колумбийка Камила Осорио, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Польши Катажину Каву.
