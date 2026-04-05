«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, стартует грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1-й круг. Расписание на 5 апреля:

14:30 — Кэмерон Норри (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия);

15:00 — Мартон Фучович (Венгрия) — Алехандро Табило (Чили);

16:00 — Гаэль Монфис (Франция) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

17:30 — Моиз Куаме (Франция) — Уго Умбер (Франция).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.