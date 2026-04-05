Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей 5 апреля

Комментарии

Сегодня, 5 апреля, стартует грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1-й круг. Расписание на 5 апреля:

  • 14:30 — Кэмерон Норри (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 15:00 — Мартон Фучович (Венгрия) — Алехандро Табило (Чили);
  • 16:00 — Гаэль Монфис (Франция) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
  • 17:30 — Моиз Куаме (Франция) — Уго Умбер (Франция).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android