Янник Синнер рассказал, сколько раз неудачно сдавал экзамен на права на мотоцикл

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал своему тренеру Даррену Кэхиллу, сколько раз он сдавал экзамен на права на мотоцикл.

Кэхилл. Сколько раз ты проваливал экзамен на права для мотоцикла?

Синнер. Почему ты это вспоминаешь?

Кэхилл. Сколько раз?

Синнер. Мы должны быть конкретны.

Кэхилл. Сколько раз?

Синнер. Три раза, — сказали Синнер и Кэхилл в видео на YouTube-канале итальянца.

В сезоне-2026 Янник Синнер выиграл «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Далее итальянец выступит на турнире ATP-1000 в Монте-Карло, который проходит с 5 по 12 апреля.