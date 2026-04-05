Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер рассказал, сколько раз неудачно сдавал экзамен на права на мотоцикл

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал своему тренеру Даррену Кэхиллу, сколько раз он сдавал экзамен на права на мотоцикл.

Кэхилл. Сколько раз ты проваливал экзамен на права для мотоцикла?
Синнер. Почему ты это вспоминаешь?
Кэхилл. Сколько раз?
Синнер. Мы должны быть конкретны.
Кэхилл. Сколько раз?
Синнер. Три раза, — сказали Синнер и Кэхилл в видео на YouTube-канале итальянца.

В сезоне-2026 Янник Синнер выиграл «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Далее итальянец выступит на турнире ATP-1000 в Монте-Карло, который проходит с 5 по 12 апреля.

Материалы по теме
Синнер поделился своими ожиданиями перед стартом грунтового сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android