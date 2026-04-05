Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира UTS в Ниме

Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Ниме (Франция). В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (12-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:2 (10:11, 14:10, 14:15, 15:11, 2:0).

Помимо Оже-Альяссима и Рууда, на турнире сыграли россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв, болгарин Григор Димитров, казахстанец Александр Бублик, грек Стефанос Циципас, француз Уго Умбер. За победу в Ниме Оже-Альяссим заработал $ 301 тыс.

Напомним, матчи турнира состоят из четырёх партий по восемь минут. Теннисисты поочерёдно делают по две подачи, при этом не учитываются попадания в сетку, отсутствуют вторые подачи. Победителем становится игрок, одержавший победу в трёх партиях.

Материалы по теме
Рублёв не смог выйти в финал выставочного турнира UTS в Ниме, уступив Оже-Альяссиму
