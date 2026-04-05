Бывший тренер Медведева спустя всего четыре месяца завершил работу с Басаваредди

Бывший тренер Медведева спустя всего четыре месяца завершил работу с Басаваредди
Французский тренер по теннису Жиль Сервара, известный по работе с российским теннисистом Даниилом Медведевым, объявил о завершении сотрудничества со 193-й ракеткой мира американцем Нишешем Басаваредди. О начале совместной работы Сервара и Басаваредди стало известно в декабре 2025 года.

«Нишеш, я принял решение завершить свою работу с тобой, но это было сделано не из удовольствия. Нет ничего «плохого» или «против тебя», просто важный для меня фактор, объясняющий это решение. Несмотря на это, я искренне желаю тебе дальнейшего роста и совершенствования на протяжении всей твоей молодой карьеры, и я уверен, что так и будет», — написал Сервара у себя на странице в соцсети.

