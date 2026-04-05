«Я очень горд». Томми Пол — после выхода в первый финал на грунте в карьере

21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол, вышедший в первый в карьере финал турнира на грунте после победы над соотечественником Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира АТР-250 в Хьюстоне, прокомментировал своё выступление.
|1
|2
|3
|
|4
|7 9
|
|6
|6 7
— После минувшей недели в Майами, мне кажется, запросто можно было бы получить психологическую травму после тай-брейка в третьем сете. Вы с этим справились и вышли в свой первый финал здесь, в Хьюстоне. Насколько сильно вы гордитесь?
— Я очень горд этим. Весь тай-брейк я такой: «Только не думай об этом, только не думай об этом». Чувствую, что хорошо сыграл тогда, когда это было нужно. Это был великолепный матч с Тиафо. Я вчера смотрел его игру, он всегда был одним из самых зрелищных для просмотра теннисистов. Рад, что сегодня нам удалось сыграть этот матч. У меня давно не было таких сражений. Здорово сделать это здесь, перед вами, ребята. Первый финал в Хьюстоне… Я очень взволнован. У меня была первая победа на уровне тура тут, для меня это особенное место. Завтра планирую выйти и выложиться на максимум. Надеюсь, смогу уехать домой с трофеем, — сказал Пол в интервью на корте после матча.
