Известна сетка турнира WTA-500 в Линце, где Мирра Андреева стала первым номером посева
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), который пройдёт с 6 по 12 апреля. В основной сетке соревнований заявлено три россиянки — Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.
Первой сеяной является 10-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Во втором круге соревнований она сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Татьяна Мария (Германия).
Теннис. WTA-500 в Линце (Австрия). Стартовые матчи (частично):
- Мирра Андреева (Россия, 1) — Слоан Стивенс (США)/Татьяна Мария (Германия);
- Елена Остапенко (Латвия, 4) — Юлия Грабер (Австрия)/Александра Эала (Филиппины);
- Анастасия Потапова (Австрия) — Чжан Шуай (Китай);
- Людмила Самсонова (Россия, 3) — Паула Бадоса (Испания)/ Лилли Таггер (Австрия);
- Екатерина Александрова (Россия, 2) — победитель квалификации/Каролина Плишкова (Чехия).
Материалы по теме
