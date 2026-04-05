Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Известна сетка турнира WTA-500 в Линце, где Мирра Андреева стала первым номером посева

Известна сетка турнира WTA-500 в Линце, где Мирра Андреева стала первым номером посева
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), который пройдёт с 6 по 12 апреля. В основной сетке соревнований заявлено три россиянки — Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Первой сеяной является 10-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Во втором круге соревнований она сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Татьяна Мария (Германия).

Теннис. WTA-500 в Линце (Австрия). Стартовые матчи (частично):

  • Мирра Андреева (Россия, 1) — Слоан Стивенс (США)/Татьяна Мария (Германия);
  • Елена Остапенко (Латвия, 4) — Юлия Грабер (Австрия)/Александра Эала (Филиппины);
  • Анастасия Потапова (Австрия) — Чжан Шуай (Китай);
  • Людмила Самсонова (Россия, 3) — Паула Бадоса (Испания)/ Лилли Таггер (Австрия);
  • Екатерина Александрова (Россия, 2) — победитель квалификации/Каролина Плишкова (Чехия).
