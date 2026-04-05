«Рад быть дома». Медведев поделился эмоциями от возвращения в Монте-Карло

«Рад быть дома». Медведев поделился эмоциями от возвращения в Монте-Карло
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от возвращения в Монте-Карло (Монако), где он проживает с семьёй.

— Уверен, ты рад вернуться домой после длительного пребывания в США. Как дела?
— Да, дома всегда лучше. С семьёй. Сейчас турниры в Европе, поэтому, может быть, где-то будем вместе, и в любом случае ты как бы ближе, то есть легче вернуться, если что, больше проводишь времени, поэтому рад быть дома и, надеюсь, смогу хорошо сыграть здесь, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

