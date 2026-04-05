«Всё в глобальном смысле было отлично». Медведев — о первых трёх месяцах сезона

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал оценку первым трём месяцам текущего соревновательного сезона.

— Как бы ты оценил первые три месяца сезона?
— Мне кажется, всё в глобальном смысле было отлично. При этом, когда я смотрю на результаты в Дубае, в Индиан-Уэллсе и на тот теннис, который я показывал, хотелось бы играть ещё лучше в те моменты, где я не смог его показать, но это спорт, это теннис, всё зависит от стольких деталей разных, которые, может быть, даже люди не знают, которые, может быть, я и сам не знаю. Поэтому рад в любом случае, что удалось иногда показывать свой лучший теннис. И надеюсь, что смогу продолжить это делать дальше, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
