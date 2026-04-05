Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Медведев: не думаю, что уверенность, набранная на харде, поможет мне на грунте

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, поможет ли ему приобретённая на хардовых кортах уверенность при переходе на грунтовое покрытие.

— Насколько для тебя будет ценна уверенность, которую ты приобрёл на харде, при переходе на грунт? Наверняка она в какой-то степени имеет значение?
— Если честно, думаю, что всё-таки не слишком, потому что, допустим, если брать прошлый сезон: да, у меня не было титулов на грунте, но был очень неплохой грунтовый сезон. Хотя при этом до этого хардовый был ужасный. Поэтому думаю, что для меня вот этот переход с харда на грунт — это две совершенно разных вещи. То есть всё, что было до этого, и всё, что будет после, не имеет никакого значения, такой отдельный сезон. Поэтому я не думаю, что очень сильно мне поможет уверенность, набранная до этого на хардовых турнирах. Но если вдруг она поможет, то супер, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

