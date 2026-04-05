Главная Теннис Новости

Алина Чараева проиграла Марии Тимофеевой в квалификации турнира WTA-500 в Линце

129-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В полуфинале она уступила бывшей российской спортсменке Марии Тимофеевой, которая ныне представляет Узбекистан. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Тимофеевой.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Чараева три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тимофеевой три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в основную сетку соревнований в Линце Тимофеева поспорит с победительницей встречи Тамара Корпач (Германия) — Юле Нимайер (Германия).

