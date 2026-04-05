Медведев ответил на вопрос о влиянии нового тренерского штаба на его игру на грунте

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, внёс ли новый тренерский штаб какие-либо изменения в его игру на грунте.

— Ты начинаешь первый сезон на грунте с новыми тренерами, они сделали что-то новое для тебя, особенно в отношении этого покрытия?

— Нет, я, в принципе, если уж быть честным, считаю, что всё равно за последние годы научился лучше играть на грунте, лучше понимать игру. Поэтому не думаю, что кто-либо в мире сможет мне сказать какую-то вещь про игру на грунте, на которую я скажу: «Вау, ну как же я до этого не знал? Всё, теперь выиграю все «Ролан Гаррос», как Рафа [Надаль]».

Просто работаем, стараемся искать какие-то где-то тактические пути, где-то технические, посмотрим, как это сложится, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».