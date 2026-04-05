Медведев: если в этом году дойду до четвертьфинала «Ролан Гаррос», точно буду доволен

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что будет доволен сезоном на грунте, если дойдёт до четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026.

— Что должно произойти, чтобы в конце ты был доволен своим сезоном на грунте?
— Наверное, если где-то в полуфинал выйду, потому что я играю обычно четыре турнира — это Монте-Карло, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Если где-то я выйду в полуфинал, это уже очень хороший результат. Конечно, хочется стабильности. В прошлом году, в принципе, был очень стабильный грунтовый сезон, только на «РГ» был тяжёлый матч, я вылетел в первом круге. Поэтому, наверное, если я дойду до четвертьфинала «Ролан Гаррос», точно буду доволен, и даже, в принципе, наверное, неважно будет, что происходило до, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

