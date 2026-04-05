Синнер и Бергс обыграли Махача и Рууда в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Пара итальянского теннисиста Янника Синнера и бельгийца Зизу Бергса вышла во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. В первом круге соревнований они обыграли дуэт чеха Томаша Махача и норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Синнер и Бергс шесть раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Махача и Рууда один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Синнер и Берг поспорят с победителями встречи Павлос Циципас/Стефанос Циципас — Гидо Андреосси/Мануэль Гинар.