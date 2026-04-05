Синнер и Бергс обыграли Махача и Рууда в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
Пара итальянского теннисиста Янника Синнера и бельгийца Зизу Бергса вышла во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. В первом круге соревнований они обыграли дуэт чеха Томаша Махача и норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
05 апреля 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Зизу Бергс
Янник Синнер
З. Бергс Я. Синнер
2 : 0
6
7
|3
|
|7
|
|5
Томаш Махач
Каспер Рууд
Т. Махач К. Рууд
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Синнер и Бергс шесть раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Махача и Рууда один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Синнер и Берг поспорят с победителями встречи Павлос Циципас/Стефанос Циципас — Гидо Андреосси/Мануэль Гинар.
